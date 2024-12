Fulham-Arsenal, la storia di una rivalità che ha inizio nel 1903

Il London derby tra Fulham e Arsenal andrà in scena questo pomeriggio, in Premier League, a partire dalle ore 15:00; la storia di questa rivalità parte decisamente da lontano.

Fulham-Arsenal, il super match è arrivato: quest'oggi, nel giorno dell'Immacolata 8 dicembre, alle ore 15:00 in Premier League, ci sarà il fischio d'inizio di quella che è molto di più di una semplice gara; al Craven Cottage andrà in scena un evento dai mille significati e i tifosi sono già caldissimi e speranzosi di una gara dalle forti emozioni.

La storia della rivalità tra Fulham e Arsenal parte decisamente da lontano — Il Fulham come club calcistico ha preso vita nel 1879 quando, nella chiesa di Fulham St Andrew, un insegnante e un sagrestano riunirono attorno a loro un gruppo di ragazzi del posto; mentre l'Arsenal, dal canto suo, è nato solamente un anno prima, nel 1886, ma in un contesto decisamente diverso dal momento che a fondarlo sono stati i lavoratori del Royal Arsenal, ovvero delle fabbriche votate alla produzione di armi reali di Wool. Le due squadre di Londra si sono incontrate per la prima volta nella loro storia appunto nell'ormai lontanissimo 1903 nella storica nella London League; basti pensare che fino ad oggi Fulham ha giocato ben 69 partite ufficiali contro l'Arsenal, di cui: 62 in campionato, 1 in FA Cup, 4 nella London Challenge Cup e 2 in quella che è stata in precedenza la London League Premier Division.

Dal 1903 fino a questo 2024, le prestazioni degne di nota sono tante, come ad esempio quella disputata nel 1913 quando, nella Second Division, il Fulham è riuscito a battere l'Arsenal con un sono 6-1; oppure, quella del 1950 quando in First Division i Gunners si sono imposti sui rivali con 1-5 in trasferta. Basti pensare che le due fazioni si sono affrontate anche in momenti difficili per il mondo intero, come in tempo di guerra (dal 1915 al 1918/19 e dal 1939 al 1945/46, nella prima e nella seconda guerra mondiale). Nulla ha potuto fermare il campionato inglese e nulla ha impedito a Fulham e ad Arsenal di darsi filo da torcere per novanta minuti, o poco più, sul rettangolo verde di gioco.

Derby al Craven Cottage: uno stadio unico al mondo — Alle 15:00 di questa domenica 8 dicembre il fischio d'inizio sarà dato dall'arbitro Chris Kavanagh al Craven Cottage. Uno stadio unico al mondo, è proprio il caso di dirlo. Il Fulham ha fatto dell'impianto la sua casa dal 1896, ma nel corso degli anni questo luogo ha vissuto momenti belli e anche momenti più complicati (come l'incendio del 1888) da cui si è però sempre rialzato. Il primo match la squadra l'ha perciò giocato al Craven il 10 ottobre proprio del 1896, quando ha ospitato il Minerva nella Middlesex Senior Cup. Da allora la costruzione non è cambiata più di tanto. Sono stati conservate persino le sedute in legno originali. La volontà della società in tal senso è stata chiara: si vuole mantenere intatto il fascino che lo ha contraddistinto nel tempo e che lo rende ancor oggi un vero e proprio gioiello nel mondo del calcio.