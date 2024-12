Queste le parole di Mikel Arteta in conferenza stampa per il derby che l'Arsenal giocherà in casa del Fulham domenica 8 dicembre.

Alessia Gentile Redattore 7 dicembre 2024 (modifica il 7 dicembre 2024 | 13:50)

Mikel Arteta, alla vigilia del derby contro il Fulham, ha parlato in conferenza stampa di ciò che sta compiendo il suo Arsenl in Premier League: le sue parole trasmettono orgoglio ma anche tanta voglia di continuare a lavorare sodo.

🗞 Team news

🗞 Set-piece success

🗞 Our opponents this weekend

Read every word from the boss ahead of Fulham here 👇

Arteta in conferenza: col Fulham non sarà una gara semplice — "Vogliamo essere i re di tutto: nei calci piazzati, i migliori al mondo, nel pressing alto, i migliori al mondo, nell'attacco degli spazi aperti, i migliori al mondo. Vogliamo la migliore atmosfera allo stadio ed essere i migliori in tutto. Prima si trattava di non segnare abbastanza, eravamo così difensivi nella nostra mentalità, non eravamo abbastanza fisici e non potevamo sfidare le squadre migliori e di passare 22, 17, 20 anni senza vincere fuori casa nelle grandi partite. Vogliamo essere i migliori in tutto, vogliamo avere la migliore accademia, il miglior sviluppo individuale per i giocatori, reclutare i migliori giocatori e avere i migliori allenatori. Questo è l'obiettivo e ora dobbiamo andare a fare qualcos'altro".

"Declan Rice e Bukayo Saka lavorano sodo come tutti, su qualsiasi tipo di finalizzazione. Vogliamo costantemente essere una minaccia in tutto ciò che facciamo e dobbiamo cogliere ogni opportunità per farla valere ed essere una minaccia. Adattiamo le qualità del giocatore a ciò di cui la squadra ha bisogno per sfruttare al meglio le qualità che abbiamo in squadra. È tutto incentrato sui giocatori, ogni tattica, decisione e posizione in campo è rivolta a questo".

"Odegaard è un giocatore importante, ha dimostrato ancora una volta nelle partite importanti cosa può dare, lo spirito che porta alla squadra e la qualità che deve esprimere nel modo in cui dobbiamo giocare, quindi sono davvero felice. Fulham? Sarà una grande sfida, come abbiamo sperimentato l'anno scorso quando abbiamo perso cinque punti contro di loro. Sono stato molto complimentoso con loro, con l'allenatore e con quello che fanno, quindi è sempre un posto davvero difficile dove andare. Gli ex? Sono davvero felice per loro. Sono ancora parte di noi e sarà fantastico vederli".

I calci piazzati come punto di forza dell'Arsenal — "Sono davvero impressionato per i numeri sui calci piazzati. Arriva da un infortunio di lunga durata dopo il suo legamento crociato anteriore. Conoscevamo il talento, la leadership, l'abilità che ha, è stato in grande forma, ci dà qualcosa di molto diverso da qualsiasi altro terzino che abbiamo in squadra e il suo impatto è stato tremendo, penso. Il successo alla fine della giornata è che vinciamo ciò che vogliamo vincere. Questo è il successo. Se questo ti consente di vincere una partita, fantastico, e un'altra partita, fantastico, ma sono molti elementi. Per aver fatto quello che abbiamo fatto contro il Manchester United, per averli limitati a quello che hanno fatto, grande merito della squadra. Non è mai successo nella storia del Manchester United, quindi devo mettere molta enfasi su quello che hanno fatto molti giocatori".