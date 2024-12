Fulham-Arsenal, le probabili del London derby: Calafiori può partire titolare

Fulham-Arsenal, in attesa delle ufficialità sul London derby ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni: occhi puntati soprattutto su Calafiori.

Alessia Gentile Redattore 7 dicembre - 12:41

Fulham-Arsenal è prevista per la 15^ giornata di Premier League e il fischio d'inizio è atteso alle ore 15:00 della giornata di domani, domenica 8 dicembre 2024. Tante sono le indiscrezioni che stanno filtrando sulle possibili scelte dei due allenatori, specialmente per quella che potrebbe essere la decisione su Riccardo Calafiori lato Gunners. Il difensore italiano può infatti tornare ancora una volta in campo dal 1' dopo la panchina con il Manchester United.

Derby di Londra, le probabili formazioni di Fulham e Arsenal — Il Fulham potrebbe optare per un 4-2-3-1 che vedrebbe gli uomini di Marco Silva così disposti in campo: Bernd Leno in porta; Tete, Diop, Bassey, Robison in difesa; Lukic e Berge a centrocampo; Traoré, Pereira e Iwobi a tre alle spalle di Jiménez unica punta.

Focus shifts to Sunday. ⏭️#FULARSpic.twitter.com/WEVkqsTwwW

— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 6, 2024

L'Arsenal, dal canto suo, sembrerebbe voler optare per la disposizione con un più classico 4-3-3; Mikel Arteta può scegliere quindi di schierare: Raya in porta; Calafiori (ormai tornato a pieno regime dopo l'infortunio al ginocchio rimediato in Champions League contro lo Shakthar Donetsk), Gabriel, Saliba e Timber; Rice, Partey e Ødegaard a centrocampo; Trossard, Havertz e Saka in attacco.

✅ 99

🔜 100

This weekend Martin Odegaard is set to become only the fifth player to captain us in a century of matches since 1989 🙌

📊 Take a look at the stats behind his reign as skipper 👇