Arsenal favorito in casa del Fulham: i precedenti e il pronostico del derby

L'Arsenal al momento è dato favorito per un risultato a suo favore in casa del Fulham: ecco come arrivano le squadre, i precedenti e il pronostico del derby.

L'Arsenal sta viaggiando fortissimo in questa prima parte di stagione in Premier League e, in tal senso, i 28 punti conquistati fin qui non mentono: i Gunners sono infatti al momento a pari punti (28) con il Chelsea, mentre i Cottagers sono al sesto posto con 22 punti. Vediamo allora insieme come le due squadre arrivano al London derby, quali sono i precedenti e qual è il pronostico di questa importante gara nel continente britannico.

Fulham un passo indietro rispetto all'Arsenal, ma nel derby tutto può succedere: stato di forma e precedenti — L'Arsenal arriva al derby dopo un'importante e pesantissima vittoria per 2-0 sul Manchester United, mentre il Fulham arriva da un'altrettanto validissima prestazione e vittoria contro il Brighton per 3-1. Insomma, entrambe le squadre saranno ovviamente super cariche per uno degli appuntamenti più attesi di Londra.

Negli ultimi cinque incontri con l'Arsenal, il Fulham ha segnato 9 gol (contro i 16 messi a segno dagli avversari negli ultimi 5 scontri diretti) vincendo 4 gare, pareggiandone 7 e perdendone però 21 dal 2002 fino ad oggi nel campionato inglese di massima serie. L'ultimo derby del 31 dicembre del 2023 è stato conquistato proprio dai padroni di casa al Craven Cottage e nella giornata di domani, 8 dicembre,, tantissimo potrà ancora succedere.

Il pronostico del London derby — Al momento, come detto, in vantaggio è dato l'Arsenal e a conferma di questo ci sono quote decisamente esplicative. Per Bet365, ad esempio, il 2 è dato a 1.57, la X è data a 4.33 e l'1 addirittura a 5.00. Non cambia poi tanto per le altre piattaforme di scommesse: Snai quota il 2 a 1.55, la X a 4.25 e l'1 a 5.25. Insomma, l'attacco dei Gunners si sta già preparando per dare filo da torcere alla difesa della squadra di Marco Silva.

Una cosa è certa: ci si aspetta una partita ricca di gol e di cambi di fronte tipici del calcio inglese. Occhio allora a Jiménez che negli ultimi nove scontri ha tirato più di tutti nella porta per il Fulham e a Saka che ha creato, sponda Arsenal, più occasioni da gol (17 totali fino a questo momento) in tutta la competizione. I tifosi non attendono perciò altro se non il fischio d'avvio che sarà dato dall'arbitro Chris Kavanagh.

