Lazio-Inter, dominio nerazzurro all’Olimpico: Inzaghi s’impone su Baroni

L' Inter stra-vince nella Capitale contro la Lazio di Marco Baroni che nulla ha potuto contro il dominio dei nerazzurri: il big match è terminato con il pesantissimo risultato di 0-6. A segno sono andati ben sei marcatori diversi e la gara si è chiusa in maniera decisamente impronosticabile ma pesantissima. Nonostante un buon avvio, i padroni di casa hanno perso il pallino del gioco e sono progressivamente usciti sempre di più dallo scontro diretto. L'Inter è così salita a 34 punti , al terzo posto (con una partita in meno), mentre la Lazio è rimasta ferma a quota 31 al quinto posto (a pari merito con la Fiorentina).

All'Olimpico non c'è stata storia: la Lazio ha di fatto pressato forsennatamente fino al 30esimo minuto circa; poi, dopo l'uscita di Gila per dei giramenti di testa, il fallo di mano di Gigot ha procurato un calcio di rigore che Hakan Calhanoglu al 40esimo (dopo una lunga revisione al VAR) non ha sbagliato e ha trasformato dagli undici metri. Da quel momento la Lazio è man mano calata, mentre l'Inter è decisamente cresciuta. Al 45esimo ha subito segnato infatti il raddoppio Federico Dimarco , su assist sempre di Calhanoglu.

Nella ripresa sono arrivati altri quattro gol: un capolavoro da fuori area di Nicolò Barella al 51esimo, uno stacco di testa poderoso di Denzel Dumfries al 53esimo, poiCarlos Augustoal 77esimo e in chiusura una perla di Marcus Thuram al 90esimo. Simone Inzaghi e i suoi non hanno sbagliato nulla e, anche stavolta, uno dei migliori in campo è stato Mkhitaryan che ha giocato fino all'ultimo minuto una grande partita. Unica nota dolente, per la squadra ospite, una contrattura rimediata da Nicolò Barella che ha attivato il campanello d'allarme ma che non preoccupa più di tanto: il centrocampista sarà rivalutato già nella giornata di domani ma la speranza è che sia uscito in tempo senza rischiare nulla.