Lazio-Inter per Simone Inzaghi, così come per molti altri giocatori che hanno vestito le maglie di entrambe le squadre, non sarà mai una partita come le altre. Il tecnico nerazzurro ha fatto la storia in biancoceleste, sia come calciatore sia come allenatore quando è arrivato a sfiorare la vittoria dello Scudetto in una stagione sfortunata come quella 2019/20 in cui l'arrivo del Covid-19 ha rimescolato tutte le carte in tavola e ha portato la Juventus a strappare il titolo. C'è Inzaghi ma non solo: tanti sono i nomi che hanno vissuto una vita in entrambi i club.