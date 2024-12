Lazio-Inter è una grande classica del campionato italiano di Serie A. Il club biancoceleste ospita i nerazzurri per una sfida di altissima classifica che promette spettacolo, lo stesso che, negli anni, è stato presente sulle due curve sia...

Lazio-Inter è una grande classica del campionato italiano di Serie A. Il club biancoceleste ospita i nerazzurri per una sfida di altissima classifica che promette spettacolo, lo stesso che, negli anni, è stato presente sulle due curve sia all'Olimpico che a San Siro.

Lazio, che coreografie della Nord dell'Olimpico — Da sempre il tifo organizzato della Lazio è uno dei più caldi e forti del calcio italiano. I tifosi biancocelesti, che in questa stagione stanno vivendo ottimi risultati sotto la guida tecnica di Marco Baroni, soprattutto nei derby si sono prodotti in coreografie da urlo come, per esempio, quanto accaduto nell'ultimo match di Coppa Italia fra la società di Claudio Lotito e la Roma, allora allenata da Josè Mourinho. Uno spettacolo di luci e colori inimitabile. Non solo, nell'anno del secondo scudetto, il 2000, quello dell'epoca Cragnotti, al ritorno all'Olimpico i tifosi della Lazio hanno creato una coreografia a tutto stadio davvero unica nel suo genere.

Inter, la Nord nerazzurra prova a ripartire — L'ultima, grande, coreografia della Curva Norddell'Inter è sicuramente ascrivibile proprio ad un Inter-Lazio, ma in questo caso la sfida di Serie A non c'entra nulla, considerando anche l'ottimo rapporto ed il gemellaggio fra le due fronde del tifo organizzato. Il match dello scorso 20 maggio a San Siro è stato infatti l'occasione per celebrare lo scudetto della seconda stella della Beneamata e, come successo anche per la Lazio, la Curva Nord dell'Inter ha creato una spettacolare coreografia a tutto stadio, indimenticabile soprattutto per chi era presente al Meazza. Oggi, visti gli ultimi tumulti giudiziari, la curva nerazzurra prova a ripartire, ma negli ultimi big match, fatta esclusione per striscioni di vario genere, non ha mai creato coreografie ad hoc.

Lazio e Inter, due curve che storicamente hanno lasciato il segno con le loro coreografie oggi, nel segno della loro profonda amicizia, si sfidano in un match tostissimo che mette in palio tre punti pesantissimi in questa, molto corta, classifica del campionato italiano di Serie A.