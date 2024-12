Lazio-Inter, come arrivano le due squadre e qual è il pronostico del big match

Manca pochissimo per il fischio d'inizio di Lazio-Inter: ecco come arrivano le due squadre e qual è il pronostico del super match.

16 dicembre

Allo Stadio Olimpico Lazio e Inter si daranno sicuramente filo da torcere. La squadra di Marco Baroni sta superando qualsiasi aspettativa tra campionato ed Europa League, mentre quella di Simone Inzaghi sta vivendo di momenti abbastanza altalenanti. In campionato i biancocelesti sono infatti al momento a pari punti, 31, con i nerazzurri (che hanno però una partita in meno a causa dell'interruzione di Fiorentina-Inter per il malore di Bove). Insomma, questa sera tutto potrà succedere e soprattutto la classifica potrà subire una sterzata importante in un verso o nell'altro: provare a vincere, per entrambe, sarà fondamentale.

Lazio-Inter, il pronostico della gara all'Olimpico — Tutto fa pensare che questa possa essere una gara dai tanti gol: Sisal la piazza a 1,72, che passa a 1,71 su NetBet e a 1,67 su Better Lottomatica. Difficile dire chi potrà vincere tra le due, con i biancocelesti reduci da una doppia vittoria (in Coppa Italia e in campionato) contro il Napoli e i nerazzurri dal successo contro il Parma di Pecchia.

Secondo Eurobet la Lazio ha il 28% di possibilità di uscire dal match con i tre punti in palio: l'1 è quotato a 3.30; l’Inter ha invece il 43% di possibilità e la quota del 2 è a 2.15. L'X è quotato a 3.20. Di sicuro non sarà un match scontato, così come accaduto negli scontri precedenti che si dividono in: 85 partite complessive, 48 vittorie Lazio, 60 pareggi e 77 vittorie Inter.