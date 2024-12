Milan-Roma, Sky o Dazn? Dove vedere il match, orario e tutte le info

Milan-Roma, big match valido per la 18esima giornata di Serie A, andrà in scena domenica 29 dicembre alle ore 20:45: ecco tutte le info utili per non perdersi la gara.

Alessia Gentile Redattore 24 dicembre - 11:17

Milan-Roma sarà uno degli appuntamenti imperdibili della 18esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre scenderanno in campo con la voglia di fare del proprio meglio per ottenere una vittoria che sarebbe potenzialmente pesantissima. Sia per l'umore sia per la classifica. I rossoneri per un verso e i giallorossi per un altro hanno affrontato fin qui una stagione altalenante, tanto che entrambi i club hanno bisogno di aggiustare il tiro e tornare a mettere in cassaforte più punti possibili. Di seguito tutte le informazioni utili per non perdersi neanche un minuto della sfida.

Milan-Roma: orario, piattaforma e tutte le ultimissime — Il big match si giocherà a San Siro, come detto nella serata di domenica 29 dicembre. Il fischio d'inizio sarà dato alle ore 20:45 e da quel momento in poi l'ex Paulo Fonseca proverà a mettere a segno il colpaccio contro i giallorossi di Claudio Ranieri. La partita sarà trasmessa su Dazn e sul canale satellitare 214 di Sky Sport.

Per assistere al match basterà quindi accedere al sito o scaricare l'app di Dazn disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv e accedere alla propria area riservata. Tutto sarà disponibile in streaming live e on demand, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico che sarà affidato a Marco Parolo. Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato!