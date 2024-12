AEK-PAOK 1-0: l’ex Roma Lamela decide il derby, Martial sbaglia un rigore

Lamela decide il derby delle Aquile

La ripresa riparte esattamente come si era concluso il primo tempo, con l'AEK Atene in avanti. Al 53' l'ex Roma e Siviglia Erik Lamela raccoglie un suggerimento di Martial e deposita in rete il gol dell'1-0. La reazione del PAOKarriva al 66' ed è affidata ad una conclusione fuori misura di Baba che termine in curva. 6' più tardi gli ospiti trovano il punto del pari con il neo-entrato Samatta, ma la gioia dell'1-1 dura pochissimo perchè il Var annulla la rete bianconera per fuorigioco. Nel finale il PAOK resta in 10 per l'espulsione dell'ex Liverpool Lovren che salterà la gara di ritorno, in cui l'AEK cercherà di difendere la rete di vantaggio per staccare il pass per le semifinali di Coppa di Grecia.