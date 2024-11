L'Olympiakos, trascinato da una tripletta di El Kaabi, vince 4-1 il derby di Atene contro l'AEK, al quale non basta un gol di Martial

L'Olympiakos non si ferma più. Ottavo risultato utile consecutivo tra campionato ed Europa League per la squadra dell'ex Inter, Monza e Salernitana Lorenzo Pirola, che fa suo anche il derby di Atene contro l'AEK, conquistando la terza vittoria di fila in Super League. Al Georgios Karaiskakis Stadium (Pireo) la formazione ospite resiste 45' grazie al gol di Anthony Martial, ma una tripletta di El Kaabi e un gol di Gelson Martins siglano il 4-1 finale.

Martial illude l'AEK — Bastano 7' all'Olympiakos per sbloccare il derby di Atene. Il capocannoniere della SuperLeague, l'attaccante marocchino El Kaabi, non lascia scampo dagli undici metri all'ex portiere della Lazio Strakosha. La partita è viva, i padroni di casa sfiorano il 2-0 al 13' con El Kaabi che manca la doppietta da buona posizione, ma si salvano poco dopo: Martial, solo davanti a Tzolakis, calcia incredibilmente alto. L'appuntamento col gol però è solo rimandato per l'ex Manchester United che sul finire della prima frazione di gioco timbra il cartellino con una precisa conclusione sotto la traversa.

L'Olympiakos di Pirola vince 4-1 il derby di Atene — Il gol di Martial illude l'AEK Atene che nella ripresa cade sotto i colpi dell'Olympiakos. Come nei primi 45', gli ospiti vengono colpiti a freddo ad inizio secondo tempo; in due minuti, tra il 49' e il 51', El Kaabi cala il tris, si porta a casa il pallone e manda in anticipo i titoli di coda. Nel finale c'è spazio anche per il 4-1 dell'ex Monaco Gelson Martins che mette il punto esclamativo al successo dei padroni di casa nel derby di Atene. Una vittoria che promuove i biancorossi al primo posto in classifica (24 punti), con una lunghezza di vantaggio sul Paok, due sul Panathinaikos e tre sull'Aek.