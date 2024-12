Il Monza non evita la sconfitta con l’Udinese, Nesta: “È difficile da spiegare”

Il Monza non è riuscito ad evitare la sconfitta in casa contro l'Udinese: la squadra di Nesta è caduta per 1-2 all'U-Power Stadium e il tecnico biancorosso ha commentato così la prestazione dei suoi nel post-partita.

Alessia Gentile Redattore 9 dicembre 2024 (modifica il 9 dicembre 2024 | 23:37)

Il Monza, alla 15^ giornata di Serie A, ha perso in casa contro l'Udinese di Runjaić. La gara è stata sbloccata da Lucca che ci ha messo solamente 6' per segnare il suo quarto gol (su cinque totali) di testa in questa stagione 2024/25; il club brianzolo, al 47', ha risposto e riacciuffato momentaneamente il risultato grazie alla rete di Kyriakopoulos ma il pareggio è durato poco: a metterci la firma finale per i tre punti è stato infatti al 70' Bijol, premiato anche come Man of the Match. Dopo il triplice fischio, come di consueto, Alessandro Nesta ha parlato a Dazn e ha fatto riferimento alle tante occasioni da gol avute ma purtroppo non capitalizzate dai suoi.

Kyriakopoulos segna il gol numero 1️⃣0️⃣0️⃣ del Monza in @SerieA ⚽️⚪️❤️ pic.twitter.com/USJvsPLywz

— AC Monza (@ACMonza) December 9, 2024

Monza- Udinese 1-2, le parole di Nesta dopo la sconfitta casalinga — Ai microfoni di Dazn, Alessandro Nesta ha così commentato il risultato negativo arrivato sotto gli occhi dei suoi tifosi: "È difficile spiegare perché, anche rispetto a tante altre volte, abbiamo creato tanto. Ci abbiamo provato in tutti i modi a far loro gol. Partita difficile da giocare, la squadra ha fatto un'ottima partita. Peccato non aver fatto punti. Abbiamo spinto, provato, l'Udinese è una squadra molto fisica che tiene botta e poi riparte. Abbiamo fatto più di 20 tiri; il nostro problema è che non riusciamo mai ad andare in vantaggio. È un dato che va cambiato. Gara con il Lecce? La prepareremo come abbiamo fatto con questa che è stata fatta bene. Faremo valutazioni. Io lavoro, faccio il mio e la società mi è stata sempre vicina ma so che dobbiamo fare punti. Caprari e Maldini? Abbiamo un po' di giocatori che a turno devono fare la differenza, poi dobbiamo trovare la continuità e loro sono i giocatori più tecnici che abbiamo. Sono fiducioso. Mi sono giocato tutto quello che avevo di offensivo, ho tolto un difensore per mettere due punte perciò peccato per la partita. Non raccogliere punti fa male".

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 9, 2024

Non solo Nesta, all'U-Power ha parlato anche Alessandro Bianco — Alessandro Bianco, sempre a Dazn, ha dal canto suo dichiarato: "Trovo difficoltà a descrivere questa partita, non riesco a credere che usciamo con zero punti da questa gara qui. È difficile perché fai una grande partita, vai sott'acqua la riprendi, fai 40 tiri e poi non segni. Sembra vada tutto storto. Devo migliorare, per esempio sul tiro da fuori".

— AC Monza (@ACMonza) December 9, 2024