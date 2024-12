Cremonese-Brescia, le probabili formazioni: le idee di Stroppa e Bisoli

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per Cremonese-Brescia: Stroppa e Bisoli stanno ragionando sulle probabili formazioni, ecco cosa filtra.

Cremonese-Bresciasi giocherà domenica 29 dicembre alle ore 12:30 allo Stadio Giovanni Zini, motivo per il quale dopo le festività natalizie entrambe le squadre sono tornate ad allenarsi al seguito dei propri allenatori. Il conto alla rovescia per il derby è già ufficialmente partito e il clima sta già, man mano che passano le ore, diventando rovente. Basti pensare che la Curva Sud Favalli è già andata sold out.