Al Mantova il Derby lombardo di Serie B contro la Cremonese

Il Mantova batte la Cremonese 1-0 e vince il Derby lombardo in Serie B. Biancorossi che tornano alla vittoria in casa vent'anni dopo l'ultima volta: non accadeva dal 18 aprile 2004 in Serie C2. Partita molto sentita da entrambe le tifoserie , divise da un'ora di macchina e poco meno di 70 chilometri. Di Salvatore Burrai il gol decisivo al 59', nel finale espulso il difensore degli ospiti Lochoshvili per doppio giallo. Ragazzi di Davide Possanzini che, con questi tre punti, salgono a quota 16 a ridosso della zona playoff. Primi posti che si allontanano per la Cremonese che resta a 17.

Mantova-Cremonese nel segno dell'ex: la decide Burrai

Il derby lombardo Mantova-Cremonese non è come gli altri. Le due tifoserie sentono tantissimo questo match come lo dimostra il pienone allo stadio Danilo Martelli. Per il ritorno di questa sfida in Serie B Davide Possanzini si affida in attacco a Mensah, con Aramu e Ruocco alle sue spalle. Vasquez-Bonazzoli è la coppia offensiva scelta da Eugenio Corini. La posta in palio è alta e le cinque ammonizioni solo nel primo tempo lasciano pensare a una partita dai contenuti agonistici molto alti. Lo 0-0 con il quale si va all'intervallo lascia comunque presagire a un episodio importante. Nella ripresa canovaccio del match che non cambia, con altri due gialli sventolati dall'arbitro Perenzoni. Al 59' è Burrai a sbloccarla, servito da Mensah e preciso verso la porta difesa dall'incolpevole Fulignati. Non bastano gli assalti degli ospiti che non producono azioni offensive di un certo rilievo. Nel finale nervosismo che la fa da padrona con il difensore Lochoshvili che si fa espellere dopo aver subito due gialli nel giro di tre minuti. Fischio finale e "Martelli" scatenato: il Derby lombardo è di marca mantovana.