La città di Amsterdam ha vietato le manifestazioni per 3 giorni dopo i fatti di Ajax-Maccabi Tel Aviv , il match di Europa League andato in scena giovedì sera e vinto dalla squadra di Farioli . Dopo la partita, i tifosi israeliani del Maccabi hanno subito violenze ed aggressioni da parte di un gruppo di filo-palestinesi.

Amsterdam, la decisione dopo i fatti di Ajax-Maccabi Tel Aviv

Secondo quanto riportato dalla Cnn, il Governo della capitale olandese avrebbe così deciso di vietare qualsiasi manifestazione per i prossimi tre giorni. Le violenze avvenute nella notte tra giovedì e venerdì contro i tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv sono state prontamente condannate dalle autorità olandesi come antisemite. La sindaca della città, Femke Halsema, ha dichiarato in conferenza stampa: "È momento terribile per la nostra città… Mi vergogno molto del comportamento tenuto dopo la partita".