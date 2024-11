Ajax-Maccabi Tel Aviv, tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam

Ajax-Maccabi Tel Aviv, aggressione contro i tifosi israeliani: l'accaduto

Sul web sono stati già diffusi alcuni video che mostrano le immagini dell'aggressione, un vero e proprio agguato da parte di filo-palestinesi contro i tifosi del Maccabi Tel Aviv. Attraverso i propri social, il club israeliano ha invitato i propri tifosi a rimanere negli alberghi: "Dopo gli eventi della serata, il club è in contatto diretto con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Cultura e dello Sport per coordinare il ritorno dei tifosi che si trovano ad Amsterdam. Il nostro obiettivo principale è il ritorno rapido e sicuro dei tifosi in Israele. Invitiamo tutti i nostri tifosi a seguire le direttive del Quartier Generale della Sicurezza Nazionale. Vanno evitati gli spostamenti per strada e restate chiusi nelle camere d'albergo".