Farioli osannato dai tifosi dell’Ajax dopo la vittoria nel “De Klassieker”

Inizio di stagione straripante quello dell'Ajax del tecnico italiano, Francesco Farioli. I Lancieri hanno battuto il Feyenoord nel "De Klassieker" per 2-0 grazie alle reti siglate da Taylor e Hato.

L'Ajax, ora secondo, dista otto punti dalla capolista PSV Eindhoven, che affronterà in casa sabato 2 novembre. Entusiasmo a mille in casa biancorossa, con Farioli che ha conquistato davvero tutti in pochi mesi. I tifosi dell'Ajax sono già pazzi dell'allenatore italiano e lo hanno acclamato dopo il "De Klassieker" vinto. Farioli è sbucato dal portellone del pullman e ha ringraziato: "Grazie davvero per essere qui. Per il vostro supporto. Questi ragazzi qua dentro danno la vita per voi! Farebbero davvero tutto per voi. State con noi e supportateci!" (Fonte Video Account X Ajax Life)