Cremonese-Brescia, dove vedere in tv e in streaming il derby lombardo

Cremonese-Brescia andrà in scena, per la 20esima giornata di Serie A, domenica 29 dicembre: tutti i dettagli per dove vederla in tv e in streaming.

Alessia Gentile Redattore 27 dicembre - 11:25

Cremonese-Brescia è sempre più vicina: l'appuntamento è fissato al Giovanni Zini, casa dei grigiorossi, per domenica 29 dicembre alle ore 12:30. Il derby lombardo si giocherà perciò in tarda mattinata e promette di regalare emozioni di alto livello; anche perché entrambe le squadre hanno bisogno di mettere in cassaforte punti preziosi: i padroni di casa sono attualmente al 4° posto con 29 punti, gli ospiti invece sono al 13° posto con 22 punti. Di seguito tutti i dettagli per non perdersi neanche un minuto del match tanto atteso.

Cremonese-Brescia, Dazn o Sky? Dove vedere in tv e in streaming il derby lombardo — Il derby tanto atteso tra le due squadre prenderà il via, come detto, alle 12:30 di domenica 29 dicembre e sarà trasmesso principalmente daDazn a cui è affidata l'intera Serie B, ma non solo. Per poter assistere all'importante match sarà perciò necessario scaricare l'app su smartphone, pc, tablet e/o smart tv e accedere con le proprie credenziali (previa sottoscrizione dell'abbonamento). In alternativa, per chi ha usufruito della possibilità offerta, sarà possibile seguire la gara sul canale 214 di Sky Sport.

Ma non è finita qui, perché esiste al momento anche l'opzione di Amazon Prime Video: in questo caso basterà attivare l'abbonamento appunto a Prime e usufruire del servizio 'La B Channel'. La telecronaca del derby sarà stavolta affidata a Federico Zanon.