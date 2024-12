Tottenham-Manchester United, Sky, Now o Dazn? Le info su dove vederla

Tottenham-Manchester United andrà in scena questa sera in FA Cup alle 21:00, ecco quelle che sono tutte le informazioni utili sul big match.

Alessia Gentile Redattore 19 dicembre - 13:04

Il Tottenham si sta preparando per ospitare, in occasione dei quarti di finale della Carabao Cup, il Manchester United di Ruben Amorim in casa propria, al Tottenham Hotspur Stadium. I Red Devils devono riscattare le ultime due sconfitte, di cui una pesantissima arrivata contro il City nel derby inglese, e proveranno perciò in ogni modo di mettere in difficoltà i padroni di casa. Una cosa al momento è certa: questa prospetta come una sfida tutta da vivere!

MATCHDAY 👊

🆚 Manchester United

⏰ 8pm GMT pic.twitter.com/ehsFGufeRF

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 19, 2024

Tottenham-Manchester United, dove vedere il big match in tv e in streaming — La gara tutta inglese che, come detto, inizierà alle 21:00 di questo giovedì 19 dicembre 2024, si sta avvicinando rapidamente. C'è però una brutta notizia che la riguarda, dal momento che non potrà essere vista in diretta tramite alcun canale tv sportivo; così come di rimando non potrà essere seguita in streaming. Né Sky Sport, né Dazn né nessun'altra emittente la trasmetterà live perché nessuno ha di fatto acquisito i diritti della competizione in cui i due top club si sfideranno.

Ready for a #CarabaoCup quarter-final 💪#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 19, 2024

La notizia è sicuramente pesante per tutti gli appassionati di calcio e per chi avrebbe voluto assistere al big match che senza dubbi regalerà ottimi spunti e giocate di livello. Il match non sarà trasmesso in diretta, ma si potrà solo vedere di minuto in minuto come e se il risultato cambierà per poi comprendere, dopo il fischio finale, chi l'avrà spuntata e portata a casa.

🧠 "Let's focus on the game."

Ruben on the noise around his recent squad selections ⬇️#MUFC || #CarabaoCup

— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2024