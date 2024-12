In famiglia, quando si tratta di calcio e fede calcistica, non si guarda in faccia a nessuno. Come nel caso di questo papà tifosissimo del Manchester United, che non si è trattenuto dall'esultare sfrenatamente davanti al figlio in lacrime

Che non sia un periodo felice in casa Manchester City lo si è capito già da diverse partite. E anche l'ultimo derby contro lo United in Premier ha regalato solo una grande delusione. In vantaggio con la rete di Gvardiol fino all'88', i Citizens hanno buttato via la vittoria nel finale. I Red Devils di Ruben Amorim hanno completato la rimonta nel giro di due minuti, all'88' con il rigore realizzato da Bruno Fernandes e al 90' con il sigillo di uno straripante Amad Diallo. Questo papà, tifoso dello United, ha esultato come un pazzo in faccia al figlioletto in lacrime per il clamoroso ko del suo City (Fonte Video Account X Il Calcio Inglese . via TikT0k/Adamwillis29)