Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni del Derby dell’Appennino

Bologna-Fiorentina , ci siamo quasi! Il Derby dell'Appennino darà spettacolo nella giornata di domani, domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 15:00 quando l'arbitro Fabbri fischierà l'inizio match. Le due squadre stanno già scaldando i motori perché qualsiasi risultato potrà dare un'importante scossa alla classifica del campionato italiano di massima serie. Per questo motivo, nessuno dei due tecnici vuole compiere passi falsi: sia Palladino sia Italiano, ex del match , stanno prendendo in considerazione ogni variabile possibile.

Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni

Vincenzo Italiano non vuole commettere passi falsi contro la sua ex squadra e sotto gli occhi del pubblico di casa allo Stadio Renato Dall'Ara. In tale ottica, il Bologna dovrebbe schierarsi in campo con un 4-2-3-1 composto da: Skorupski in porta; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis in difesa; Pobega, Freuler a centrocampo; con il tridente composto da Ndoye, Odgaard, Karlsson alle spalle di Castro come centravanti unico. Indisponibili restano perciò Aebischer, Cambiaghi, El Azzouzi, Lykogiannis, Miranda, Orsolini, Posch; situazione questa sicuramente non semplice per Italiano che ha perso diverse pedine importanti.