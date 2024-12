Arsenal-Crystal Palace: un non derby nella Grande Londra

Arsenal-Crystal Palace sarà il match di Coppa di Lega valido per i quarti di finale. Pur essendo entrambe squadre appartenenti a borghi londinesi, non c'è una vera rivalità e non c'è un vero derby

Stasera alle ore 20.30, i quarti di finale della Coppa di Lega fra Arsenal e Crystal Palace : un'altra partita fra due squadre di Londra , ai poli opposti della metropoli, che si incontreranno due volte in pochi giorni; fra le due squadre non si respira aria di derby, soprattutto perché ci sono stati obiettivi di classifica diametralmente opposti: storicamente, l' Arsenal ha combattuto per l'alta classifica, rivaleggiando con Chelsea e Tottenham , mentre il Crystal Palace ha sempre disputato campionati volti alla salvezza.

I borghi di Londra come natura dei derby

A differenza del calcio italiano, in cui fra Napoli e Juventus c'è un'aspra rivalità anche per motivi geografici, e del calcio francese in cui il derby fra OM e Psg è dettato per le stesse ragioni, in Inghilterra non funziona così. La penisola britannica, patria natia del soccer, si divide in così tanti derby che diventano regionali e non geografici fra - banalmente - nord e sud. I borghi di Londra hanno una rappresentanza calcistica, e naturalmente sportiva. Nelle prime quattro divisioni del calcio inglese, quindi le categorie professionistiche, ci sono ben tredici squadredella sola città di Londra.