“Le Cashico”: domani Monaco-PSG, le più ricche di Francia

Michele Bellame Redattore 17 dicembre 2024 (modifica il 17 dicembre 2024 | 16:30)

La sfida non è stata rappresentata solo in campo, ma nell'ultimo decennio è stata combattuta a suon di fantastiliardi. Il termine con cui viene descritto il derby fra Paris Saint-Germain e Monaco è Le Cashico. La rivalità è solida, fra le due, maturata negli anni 2000 per le lotte di alta classifica nella prima serie francese, ma da quando entrambe le proprietà sono passate in mani più facoltose, c'è stata una competitività maggiore anche dal punto di vista degli investimenti. Domani alle ore 21 un altro capitolo de Le Cashico fra Monaco e PSG: questi ultimi sono in testa, i biancorossi sono terzi a sette punti di distanza dai capitolini capolisti, insieme all'Olympique Marsiglia.

2011 anno della svolta: prima e dopo — C'è da fare un distinguo: prima del 2011, e dopo il 2011. In quell'anno, tutte e due le squadre, hanno cambiato proprietà. Il Paris Saint-Germain è passato nelle mani di Nasser Al-Khelaifi,, che diventa azionista maggioritario della squadra dell'omonimo principato, acquisendo la maggior parte delle quote alla Famiglia Grimaldi.

Prima del 2011, il Monaco aveva vinto il suo settimo campionato nel campionato 1999/2000, e nel successivo decennio, aveva vinto una Supercoppa ed una Coppa di lega. Il declino accade nel 2010/11, quando c'è la retrocessione in Ligue 2: non succedeva dal 1975/76. L'acquisizione di due/terzi da parte di Rybolovlev, avviene quando la squadra è in seconda serie: da quel momento, il Monaco viaggia ad alta quota. Dopo la vittoria della seconda serie, c'è subito il secondo posto in Ligue 1, e due buoni posizionamenti nelle coppe nazionali. Diventano campioni di Francia nel 2016/17, acquisendo l'ottavo titolo nazionale.

Sul fronte europeo, la squadra monegasca stenta a vincere: il posizionamento più alto è stato nell'anno dell'ultimo scudetto, quando sono stati eliminati alle semifinali di Champions League dalla Juventus.

Ben diverso l'impatto del principe qatariota, sulla sponda Paris: la squadra capitolina, prima dell'acquisizione di Al-Khelaifi, nel decennio 2000/2010, aveva vinto quattro coppe nazionali, e la Coppa Intertoto. Da quando, poi, c'è stato il cambio di proprietà, il PSG fa man bassa di ogni competizione nazionale: vince lo scudetto ininterrottamente dal 2012 al 2016, poi dal 2017 al 2020 e al 2021 al 2024. Stessa consecutività, più o meno, per coppe e Supercoppe nazionali.

Così come la rivale Monaco, anche il Paris non sfonda in Europa: non va lontana dalle finali e semifinali di Champions: giunge in finale, l'ultima volta, nel 2019/2020, guadagnando la medaglia d'argento dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco.

Da Weah a Mbappé, passando per Simone, Giuly e Djorkaeff Il primo grande acquisto fra le due squadre si registra, negli anni recenti, nella stagione 92/93: il PSG acquista George Weah dal Monaco per circa sei milioni e mezzo, di euro. L'attaccante liberiano, aveva vestito la maglia biancorossa dall'88 al '92 mettendo a segno 47 reti in 103 presenze; approdato nella capitale francese nel '92, vi rimane dal fino al '96: 32 gol in 96 partite.

Stessa tratta, da Monaco a Parigi, l'ha fatta Youri Djorkaeff nel 95/96. Col Monaco ha giocato dal 1990 al 1995, siglando 59 reti in 155 presenze; a Parigi, invece, è stato una sola stagione: 13 reti in 35 presenze. Direzione opposta per l'italiano Marco Simone, che è stato prelavato dal PSG nel 1997 acquisendolo dal Milan. E' col Monaco, però, che l'attaccante italiano salda un legame più forte, tant'è che nel 2011/2012 vi diventa anche allenatore.

Altri doppi ex sono stati Jean Marie Pierre-Fanfan, Jerome Rothen, il brasiliano Nené, Ludovic Giuly, Layvin Kurzawa e Kylian Mbappé: il talento francese ha vestito la maglia del Monaco dal 2015 quando esordisce nel campionato giovanile; contemporaneamente approda in prima squadra. Il passaggio al Paris Saint Germain avviene dopo tre stagioni, esattamente nel campionato 2017/2018: c'è stato un accordo di prestito con diritto di riscatto fissato a 145 milioni con 35 milioni di bonus, rendendolo il secondo acquisto più costoso di sempre dietro al compagno di squadra Neymar.