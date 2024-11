Si frattura zigomo e mascella, ma para un rigore: succede in Serie D

Storie di un altro calcio: il giovane portiere dell'Orvietana, in serie D, rimane in campo dopo un brutto infortunio al volto che coinvolge zigomo e mascella; ciononostante, Emanuele Rossi, para un calcio di rigore

Storie di un calcio fatto senza le luci della ribalta, senza tanti social e senza troppi selfies, ma con più genuinità, e, forse, con maggiore spirito di squadra e responsabilità per la maglia che si indossa. Accade in Serie D un episodio che non si vede tutti i giorni.