Catanzaro, ecco l’ex Cosenza Caserta: “Derby? Ora non penso al passato”

Emanuele Landi Redattore 8 luglio 2024 (modifica il 9 luglio 2024 | 14:22)

Il Catanzaro ha presentato il nuovo tecnico Fabio Caserta. Eredità pesante quella di Vivarini, per l'ex Cosenza che fu esonerato per mano del derby perso proprio con la sua nuova squadra. Il passato, però. per ora l'allenatore vuole metterlo da parte e pensare alla prossima stagione coi giallorossi.

Vivarini e quell'eredità pesante che ora attende il tecnico: “Ha fatto un grandissimo lavoro insieme alla squadra e alla società. E’ un lavoro che parte da lontano e perciò è un eredità importante e stimolante. Siamo partiti un po’ in ritardo rispetto ad altre squadre, ma questo non mi preoccupa perché confido nel lavoro tecnico dei ragazzi. Questa – prosegue – è una sfida molto affascinante: quando mi ha chiamato il Catanzaro ho accettato subito, mi fa davvero piacere far parte di questa realtà importante”.

Il nuovo progetto del Catanzaro riparte da Caserta — Sull’obiettivo stagionale Catanzaro, Caserta riprende le parole di Noto: “Il presidente è stato molto chiaro: è l’anno della ripartenza e dobbiamo consolidare la categoria, arrivando il prima possibile alla salvezza, con un giusto mix tra giovani ed esperti della categoria. Sarà il campo a decidere il nostro piazzamento: l’anno scorso il Catanzaro è partito per salvare la categoria e poi è arrivato quinto, facendo un grandissimo campionato. L’anno scorso era la sorpresa, quest’anno è la squadra che tutti aspettano. Bisogna avere la pazienza di starci vicino perché si riparte con un nuovo progetto”.

La domanda più attesa, quella derby contro il Cosenza: “So l’importanza che si respira da una parte e dall’altra, ma non credo sia stato il derby a causare il mio esonero. Eravamo in linea con gli obiettivi iniziali, a tre punti di distanza dai playoff, ma ora non penso più al passato”.