Un gol di Gyökeres decide la semifinale di Coppa di Lega che premia lo Sporting Lisbona: nulla da fare per il Porto, eliminato ad un passo dalla finalissima

Vincenzo Bellino Redattore 7 gennaio 2025 (modifica il 8 gennaio 2025 | 00:27)

La cura Rui Borgès funziona. Da quando in panchina è arrivato l'ex tecnico del Vitoria Guimaraes, lo Sporting Lisbona ha invertito decisamente la rotta: successo nel derby col Benfica, testa della classifica riconquistata e passaggio del turno in Coppa di Lega col Porto. All'Alvalade un gol del solito Viktor Gyökeres condanna i Dragoes e promuove i biancoverdi in finale dove affronteranno la vincente di Benfica-Sporting Braga.

Sporting Lisbona-Porto, 0-0 al 45' — Meglio il Porto in avvio che approccia bene alla sfida e prova ad imporre il proprio gioco. Nonostante una leggera supremazia territoriale i Dragoes faticano a rendersi pericolosi in area di rigore dello Sporting. L'unica vera occasione da gol della prima frazione di gioco è confezionata da Nico González che approfitta di un suggerimento di Mora, ma conclude a lato. Con il passare dei minuti, lo Sporting prende gradualmente le misure alla formazione ospite, affidandosi alla dinamicità di Gyökeres e Quenda; sia i tentativi dello svedese, sia quelli del collega portoghese non producono particolari sortite dalle parti di Cláudio Ramos e così si va al riposo sullo 0-0.

Decide Gyökeres — Nella ripresa lo Sporting Lisbona rientra in campo con un piglio diverso e poco prima dello scoccare dell'ora di gioco, trova la rete del vantaggio con Gyökeres. Geny Catamo con una conduzione palla per vie centrali mette in crisi la difesa del Porto e serve che Quenda che a sua volta, vede e serve con un passaggio millimetrico, il cannibale svedese che non trema davanti a Cláudio Ramos, realizzando il suo 31° gol stagionale.

La reazione del Porto è affidata ad una conclusione fuori misura di Samu, che dopo le tre reti consecutive con Moreirense e Boavista, non riesce ad incidere con lo Sporting che vola in finale di Coppa di Lega, in programma sabato, contro la vincente di Benfica-Sporting Braga.