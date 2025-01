Sporting Lisbona, Borges: “Ambizione e fiducia per raggiungere la finale”

Alla vigilia della semifinale di Coppa di Lega portoghese contro il Porto , Rui Borges ha parlato in conferenza stampa, trasmettendo fiducia e determinazione in vista della sfida che si giocherà a Leiria .

“Sopra ogni cosa, c’è l’ambizione. Abbiamo alcuni giocatori infortunati che non potranno contribuire e dobbiamo gestire con attenzione la rosa, ma l’ambizione di raggiungere la finale supera ogni altra cosa. È normale sentire un po’ di stanchezza, ma so che i giocatori preferiscono sempre giocare mercoledì e domenica piuttosto che aspettare una settimana intera tra una partita e l’altra” , ha esordito Borges. Il tecnico ha poi aggiornato sulla situazione degli infortunati , annunciando che “Gonçalo Inácio si è allenato con la squadra e potrebbe essere un’opzione per domani, mentre Marcus Edwards è ancora in dubbio.”

La forza dell’avversario e la strategia dello Sporting

Borges ha elogiato il Porto, avversario che arriva alla semifinale in ottima forma: “Il Porto è una squadra molto dinamica in fase offensiva e intensa in fase difensiva. Inoltre, hanno giocato solo 14 minuti nel loro ultimo incontro, mentre noi abbiamo affrontato una gara intensa a Guimarães. Questo può portare differenze, ma io mi concentro su ciò che possiamo controllare”. Il tecnico ha ribadito la necessità di rimanere lucidi e pratici durante i momenti difficili: “Dobbiamo avere l’umiltà di capire che non avremo sempre i momenti che desideriamo. In quei frangenti, dobbiamo essere più intelligenti e pratici, evitando di dare fiducia agli avversari, come accaduto contro Benfica e Vitória SC. Bisogna adattarsi a ciò che l’avversario ci offre”.

Un gruppo motivato e competitivo Nonostante il calendario fitto, Borges ha espresso grande soddisfazione per l’atteggiamento dei suoi giocatori: “I giocatori sono motivati da quello che rappresenta questa partita. Vogliono vincere, conquistare trofei per lo Sporting e accrescere la grandezza del club. Più di ogni altra cosa, la nostra ambizione deve prevalere. Non dobbiamo guadagnare fiducia, ma acquisire nuovi comportamenti, il che richiede tempo, anche se non ne abbiamo avuto molto per lavorare. Tuttavia, la squadra ha risposto benissimo alle richieste delle gare e alla trasformazione verso nuove idee. Sono molto soddisfatto”.

Sul livello competitivo della squadra, Borges ha aggiunto: “Siamo stati competitivi, ma dobbiamo esserlo ancora di più e per periodi più lunghi durante la partita”.

Il Porto e la strategia difensiva Affrontare un Porto in forma smagliante, reduce da quattro vittorie consecutive senza subire reti, sarà una sfida complessa: “Il Porto è in una fase molto positiva. È una squadra forte nei duelli difensivi e dotata di dinamiche interessanti in attacco, con gli esterni che si accentrano e Galeno che agisce da falso terzino. Credo che siamo preparati per affrontarli. Sarà una partita dura, ma siamo pronti a essere forti a modo nostro e credo sarà un grande spettacolo”.

La questione mercato Infine, Borges ha affrontato anche il tema del mercato, rassicurando sul possibile impiego di Iván Fresneda nonostante le voci di trasferimento: “Fresneda è un’opzione per la semifinale e, eventualmente, per la finale. Cambiamenti nella rosa sono naturali nel calcio. Se qualcuno partirà, dovremo intervenire sul mercato per colmare le lacune”.