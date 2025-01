Sporting Lisbona e Porto si sfideranno in semifinale di League Cup: ecco analisi e pronostico della partita

Sergio Pace Redattore 6 gennaio 2025 (modifica il 6 gennaio 2025 | 19:26)

Sporting Lisbona e Porto si sfideranno in gara secca martedì 7 gennaio alle ore 20:45 al José Alvalade per la semifinale di League Cup. In palio un posto in finale contro la vincente di Benfica-Sporting Braga. Nel primo match del 2025 lo Sporting Lisbona del neo tecnico, Rui Borges, ha pareggiato clamorosamente per 4-4 contro il Vitoria Guimaraes, ultima squadra allenata dal 43enne allenatore portoghese prima di approdare ai Leões.

Il Porto di Vitor Bruno è sceso in campo solo per poco più di un quarto d'ora di gioco nella gara contro il CD Nacional. La gara, infatti, valevole per la diciassettesima giornata di Liga Portugal Betclic, è stata interrotta e rinviata al 15 gennaio per la fitta nebbia che ha avvolto lo stadio.

Qui Sporting Lisbona — Lo Sporting Lisbona è ripartito dal suo bomber, Viktor Gyokeres. Anche in questo primissimo inizio di 2025 la musica non è cambiata. L'attaccante svedese ha subito inaugurato il nuovo anno con una tripletta nel 4-4 con il Vitoria. In campionato la formazione biancoverde mantiene la prima posizione con 41 punti dopo 17 giornate.

Ad un punto di distanza c'è il Porto, che però deve recuperare il match contro il Nacional. Terza piazza per il Benfica fermo a quota 38 punti. Dopo una serie negativa di quattro sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, guarda caso proprio nel periodo in cui Ruben Amorim ha salutato per traferirsi al Manchester United, lo Sporting Lisbona ha ripreso la sua marcia in campionato.

Non sta tenendo certamente i ritmi di inizio stagione, ma i Leoni biancoverdi hanno comunque ottenuto due vittorie (3-2 contro il Boavista e il prezioso 1-0 nel derby di Lisbona contro il Benfica del 29 dicembre). La vittoria nel derby si è incastrato tra due pareggi (entrambi in trasferta, 0-0 con il Gil Vicente e l'ultimo 4-4 in casa del Vitoria), che hanno lasciato più di qualche rammarico in casa Sporting. In campionato Gyokeres e compagni hanno incamerato 13 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in 17 partite e hanno il miglior attacco del campionato (48 reti fatte).

Qui Porto — Il Porto di Vitor Bruno è in lotta serrata con lo Sporting Lisbona per la vittoria del campionato. Al momento le tre grandi del calcio portoghese sono racchiuse nei primi tre posti in appena tre punti. Lo Sporting comanda con 41 punti, segue il Porto con 40 (e con una gara in meno) e il Benfica staziona a quota 38 punti.

I Dragoni di Oporto hanno collezionato 13 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con 40 gol fatti e 9 subiti (miglior difesa del campionato). Dopo le tre sconfitte di fila tra campionato, Europa League e Taca de Portugal, il Porto ha ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 partite in tutte le competizioni. In campionato, in particolare, Aghehowa e compagni hanno conquistato tre vittorie (Estrela Amadora, Moreirense e Boavista) senza subire neppure un gol.

Sporting-Porto, il pronostico del match — Negli ultimi 20 precedenti tra le due squadre lo Sporting Lisbona ha conquistato 5 vittorie, mentre il Porto si è imposto in 10 occasioni. Cinque i pareggi. L'ultimo successo dei Leoni biancoverdi risale al 31 agosto scorso (Sporting Lisbona-Porto 2-0, reti di Gyokeres su rigore e Catamo) in occasione del quarto turno della Liga Portugal. Qualche giorno prima, il 3 agosto, il Porto ha conquistato la Supercoppa battendo 4-3 lo Sporting dopo i tempi supplementari.

Dando uno sguardo alle quote e analizzando il periodo di forma delle due squadre, ci sentiamo di indicare nel Porto la squadra favorita per strappare un risultato positivo nei tempi regolamentari. La squadra di Vitor Bruno nelle ultime quattro apparizioni ha mantenuto la porta inviolata e ha mostrato una buona capacità di andare a segno in maniera costante in trasferta.

Una buona opzione di gioco è rappresentata dalla combo X2+Under 3,5 a quota 2.00, un valido raddoppio. Match comunque molto equilibrato, con l'1 che vale 2.50 e il segno X a 3.20. Il Porto è leggermente sfavorito a 2.65. Risultati esatti 0-1 in lavagna a 10.00, 1-1 a 6,15 e l'1-2 a 10.00. Tra i marcatori non si può lasciar fuori in casa Porto Aghehowa (quota 2.65, in combo con il risultato esatto 1-1 a 20.00). Per quanto riguarda lo Sporting Lisbona, un eventuale timbro di Gyokeres vale 2.20 La combo gol del bomber svedese con risultato esatto 1-1 è in lavagna a 17.00.