Rui Borges festeggia il derby: “Questa energia è l’anima dello Sporting”

Rui Borges festeggia il successo nel derby: "Questa energia è l'anima dello Sporting". Le parole nel post partita

Enrico Pecci Redattore 30 dicembre 2025 (modifica il 31 dicembre 2025 | 00:42)

Il derby di Lisbona è dei Leoni. Vince lo Sporting per 1-0: i campioni in carica scavalcano il Benfica e si riportano in vetta alla classifica a pari punti con il Porto. Nel post partita, Rui Borges ha festeggiato così il successo nel derby: "Non ho fatto miracoli, è tutto merito dei giocatori. Abbiamo solo cercato di far credere loro le poche cose che abbiamo detto, con pochi cambiamenti, niente di straordinario. Loro ci hanno creduto".

Rui Borges: "È tutto merito dei giocatori e del loro atteggiamento" — Il nuovo allenatore dello Sporting ha commentato così la prestazione della sua squadra: "Sapevamo che la squadra sarebbe stata lontana da ciò che volevamo, ma sapevamo anche che avrebbe dato un'ottima risposta e così è stato. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel quale avremmo potuto segnare più gol. Il secondo tempo ha rispecchiato quello che ho detto riguardo all'ispirazione e all'atteggiamento: il primo tempo era ispirazione e attitudine, il secondo era più attitudine che ispirazione, ma fa parte del gioco".

"La squadra è calata un po' fisicamente, ma ha resistito. - ha proseguito Rui Borges - Lo spirito era importante e io avevo chiesto questo alla squadra, che quando non eravamo così bravi con la palla trovassero l'energia che passava dall'esterno all'interno. Così è stato. L'energia dall'esterno verso l'interno dello stadio è stata fantastica durante i 96 minuti. Anche la squadra l'ha mantenuta". Il tecnico, però, tiene tutti con i piedi per terra: "Abbiamo vinto meritatamente, ma sono solo tre ottimi punti".

Sporting-Benfica, Rui Borges: "Questa energia fino alla fine" — L'allenatore portoghese pensa già alla prossima partita: "I giocatori si sono concentrati soprattutto su cosa dovevamo fare per vincere e lo hanno fatto molto bene. Essere primi è una conseguenza della vittoria ed ora è il momento di continuare a lavorare. Venerdì avremo di nuovo una partita molto difficile in casa del Vitória Guimaraes. Oggi i giocatori possono festeggiare e hanno questo diritto, lo hanno fatto sì, ma domani dovremo pensare tutti alla partita contro il Vitoria, che sarà una partita difficile come quella di oggi".

Rui Borges, in chiusura, ha ripetuto il suo mantra: "Quando manca l'ispirazione, non deve mancare l'atteggiamento. È un’immagine di come sono state le mie squadre, di qualità e molto competitive. Non sfuggiremo a questo. Questa è l'anima dello Sporting e dobbiamo avere questo atteggiamento dall'inizio alla fine di ogni partita. Se così fosse, nonostante tutto, i tifosi saranno con noi fino alla fine. Lasciamo che questa energia sia tale fino alla fine, sia da parte dei giocatori che dei tifosi, perché se così fosse, saremo molto felici. Non ho dubbi". Lo Sporting è tornato.

