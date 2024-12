Rui Borges, buona la prima: il suo Sporting batte il Benfica nel derby e vola in vetta

Al tramonto di un anno segnato da dubbi, speranze e importanti cambiamenti in panchina, lo Sporting Lisbona ritrova il sorriso e la vetta della classifica. In un derby elettrizzante, i "Leoni" hanno domato il Benfica con un prezioso 1-0, sotto la guida del neo-allenatore Rui Borges, all’esordio in panchina. Il risultato consacra lo Sporting come campione d’inverno, grazie agli scontri diretti favorevoli sul Porto, mentre il Benfica scivola al terzo posto.