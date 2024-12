Aquile contro Leoni: la sfida che infiamma la corsa al trono della Liga Portugal

Domani, domenica 29 dicembre alle ore 21:30, l'Estádio José Alvalade si trasformerà in un'arena incandescente, pronta ad accogliere una battaglia dal peso storico e presente: una delle partita decisive per la corsa al titolo della Liga portoghese 2024/25. Sporting contro Benfica, separate da un solo punto in classifica, si sfidano in un derby che non è mai solo una partita, ma un riflesso di Lisbona stessa: un crocevia di passione, identità e rivalità senza tempo.