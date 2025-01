Sporting Lisbona-Porto, Gyokeres contro Aghehowa: le probabili formazioni

Sporting Lisbona e Porto si affrontano nella semifinale di League Cup, in palio un posto in finale. Ecco le probabili formazioni

Sergio Pace Redattore 6 gennaio 2025 (modifica il 6 gennaio 2025 | 19:23)

Sporting Lisbona e Porto si affronteranno martedì 7 gennaio alle ore 20:45 al José Alvalade per il match valido per le semifinali di League Cup. Nell'altra semifinale si sfideranno il Benfica e lo Sporting Braga mercoledì 8 gennaio. Rimaste in corsa, dunque, le quattro grandi del calcio portoghese.

Nei quarti di finali lo Sporting Lisbona, guidato in precedenza in panchina da Ruben Amorim (ora al Manchester United), aveva battuto 3-1 il CD Nacional il 29 ottobre scorso, grazie alla rete dell'ex Lecce, Morten Hjulmand, e alla doppietta del solito bomber Viktor Gyokeres. Di Ruben Macedo l'unico gol messo a segno dagli avversari. Due giorni dopo, invece, il Porto di Vitor Bruno ha superato l'ostacolo Moreirense chiudendo il match sul 2-0 grazie all'autorete di Leonardo Buta e al sigillo di Stephen Eustaquio.

Sporting-Porto, le probabili formazioni — Il nuovo tecnico dello Sporting, Rui Borges, che ha salutato il Vitoria Guimaraes dopo 18 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte in 30 gare, non dovrebbe apportare alcuna modifica nell'undici iniziale da opporre al Porto. Dovrebbe, dunque, essere confermata in blocco la stessa formazione che è scesa in campo al Dom Afonso Henriques di Guimaraes per la prima del 2025 proprio contro il Vitoria.

Un tuffo nel passato subito per il nuovo allenatore dei Leões. Il match, disputato lo scorso 3 gennaio e valevole per la diciassettesima giornata della Liga Portugal Betclic, è stato un manifesto di puro spettacolo. La gara si è conclusa con un pareggio scoppiettante per 4-4. Manco a dirlo, Gyokeres ha iniziato il nuovo anno come aveva concluso il vecchio, cioè a suon di gol. Subito una tripletta contro il Vitoria, già 21 gol in 17 partite in campionato.

Contro il Porto, dunque, lo Sporting ripartirà dal 4-2-3-1, con in porta Franco Israel. La coppia di centrali difensivi sarà formata da Jeremiah St. Juste e Ousmane Diomande, con Eduardo Quaresma e Matheus Reis ad agire sulle corsie laterali. In mediana il capitano Morten Hjulmand sarà affiancato da Hidemasa Morita. Sulla trequarti Geny Catamo, Francisco Trincao e Geovany Quenda saranno pronti a sostenere Viktor Gyokeres.

Il Porto si affida a Aghehowa — Anche il Porto di Vitor Bruno dovrebbe presentarsi con la stessa veste indossata in occasione del match contro il CD Nacional al Estadio da Madeira tre giorni fa. Il match, però, è stato interrotto dopo poco più di un quarto d'ora di gioco e rinviato al 15 gennaio a causa della fitta nebbia che ha avvolto lo stadio.

Nel 4-2-3-1 dei Dragões troverà spazio dunque tra i pali capitan Diogo Costa. In difesa l'ex Udinese Nehuén Pérez e Otavio comporranno la coppia di centrali difensivi, con Martin Fernandes e Wenderson Galeno sulle corsie laterali. In regia ecco Alan Varela con Stephen Eustaquio. Pepe, Rodrigo Mora e André Franco agiranno sulla trequarti per dar manforte alla punta centrale Samu Aghehowa.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Israel; Quaresma, Diomande, St. Juste, Reis; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Quenda; Gyokeres. Allenatore: Rui Borges

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Fernandes, Pérez, Otavio, Galeno; Varela, Eustaquio; Franco, Mora, Pepe; Aghehowa. Allenatore: Vitor Bruno