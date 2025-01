La storia della rivalità in Portogallo fra lo Sporting CP ed il Porto che è pronta a scrivere un nuovo capitolo

La rivalità tra lo Sporting Clube de Portugal (Sporting CP) e il Futebol Clube do Porto (Porto) è uno dei capitoli più affascinanti e intensi della storia del calcio portoghese. Questa contesa va ben oltre il semplice confronto sul campo, è un'elaborata narrazione di passione, orgoglio locale, e una lotta per la supremazia che ha radici profonde sia nel calcio che nella società portoghese.

Sporting CP-Porto: una rivalità viscerale — La prima partita ufficiale tra Porto e Sporting CP risale al 1922, durante il Campeonato de Portugal, il precursore della moderna Taça de Portugal. Quel giorno, al Campo da Constituição, il Porto vinse per 2-1, con Tavares Bastos che segnò una doppietta. Questo incontro segnò l'inizio ufficiale di una rivalità che avrebbe caratterizzato il calcio portoghese per decenni a venire. Tuttavia, le radici di questa competizione si possono rintracciare anche nelle dinamiche sociali e geografiche del Portogallo: Lisbona contro Oporto, la capitale contro la città del nord, ognuna con le proprie tradizioni e identità. Gli anni '30 videro il consolidamento delle "tre grandi" del calcio portoghese: Benfica, Porto e Sporting CP. La rivalità tra Porto e Sporting, sebbene meno pubblicizzata rispetto al derby di Lisbona tra Sporting e Benfica, è altrettanto significativa. La prima partita ufficiale del format dell'attuale campionato tra le due squadre avvenne il 3 marzo 1935, con il Porto che si impose per 4-2, grazie a un hat-trick di Pinga e un gol di Lopes Carneiro. Questo incontro ha gettato le basi per una serie di scontri epici che avrebbero definito il calcio portoghese.

Bobby Robson, tecnico passato dallo Sporting CP al Porto (Getty Images)

Negli anni, le partite tra Porto e Sporting CP sono state teatro di incontri memorabili e risultati epici. Una delle più famose è la finale della Taça de Portugal del 1978, dove lo Sporting vinse dopo un replay, segnando un momento significativo nella loro storia di rivalità. Negli anni '90, con l'emergere di figure come Bobby Robson al Porto e la sua successiva avventura con lo Sporting, la rivalità ha guadagnato ulteriore peso. Robson, dopo essere stato esonerato dallo Sporting, portò il Porto a grandi successi, alimentando ulteriormente la tensione tra i due club. La rivalità non si limita solo ai risultati sul campo ma riflette anche le differenze culturali e sociali tra Lisbona e Porto. Lisbona, con il suo fascino cosmopolita e la sua importanza storica, contrapposta a Porto, città industriale con un forte senso di comunità e tradizione. I tifosi di entrambe le squadre vedono queste partite non solo come una competizione sportiva, ma come una celebrazione della propria identità urbana e regionale.

Sporting CP-Porto: i risvolti di una rivalità storica — Oltre il campo, la rivalità si manifesta anche in competizioni minori, come la pallacanestro, dove Porto e Sporting CP si sono contesi il titolo negli anni '70. Questa rivalità ha influenzato anche la cultura sportiva portoghese, con tifosi che si distinguono per le loro coreografie e il loro fervore, rendendo ogni incontro un evento culturale di grande rilievo. Oggi, la rivalità tra Porto e Sporting CP continua a essere una delle più seguite in Portogallo. Ogni incontro è un evento che attira l'attenzione nazionale e spesso internazionale, con i tifosi pronti a riempire gli stadi e creare un'atmosfera elettrica.

La storia della rivalità tra lo Sporting CP e il Porto è un racconto di orgoglio, passione e competizione che ha attraversato i decenni, quasi un secolo di sfide. È una narrazione che si arricchisce di nuovi capitoli a ogni stagione, con ogni incontro che aggiunge strati alla già complessa trama di questa contesa sportiva. Questa rivalità incarna l'essenza del calcio portoghese, dove ogni partita non è solo una gara per dei semplici punti, ma una celebrazione della cultura e dell'identità di due delle più grandi città del paese. In sintesi, la rivalità tra Porto e Sporting CP è molto più di una semplice competizione calcistica; è un fenomeno sociale e culturale che continua a catturare l'immaginazione di chi ama il calcio e la storia che lo circonda.

🔙 Na época 2020/2021, Jovane bisou pelos Leões frente ao FC Porto e indicou o caminho para a final da Taça da Liga 🏆 pic.twitter.com/seM0k72yHa

— Sporting CP (@SportingCP) January 6, 2025

Sporting CP-Porto, le ultime sfide fra le due contendenti — Le ultime due sfide fra lo Sporting CP ed il Porto sono un po' il manifesto di quella che è questa rivalità a livello nazionale e non solo. L'ultima, in ordine temporale, risale al 31 agosto del 2024 con il match di campionato lusitano che ha visto trionfare i padroni di casa dello Sporting per 2-0 grazie alle reti di Gyokeres e Catamo. Sulla panchina del club di Lisbona c'era ancora Ruben Amorim, attuale manager del Manchester United. La penultima invece ha visto in palio un trofeo, la Taça de Portugal con il trionfo, dopo i tempi supplementari del Porto di Sergio Conceicao, oggi al Milan.