Sporting-Benfica: dove vedere il derby di Lisbona in tv e in streaming

Sporting-Benfica, cresce l'attesa per il derby di Lisbona: dove vedere la partita in tv e in streaming

Enrico Pecci Redattore 28 dicembre - 18:59

Il 2024 della Liga Portugal Betclic si chiude con il derby di Lisbona tra Sporting e Benfica. Nelle ultime giornate c'è stato il sorpasso della squadra di Bruno Lage su Gyokeres e compagni. Le Aquile guidano ora la classifica con 38 punti, Sporting e Porto seguono a 37. Il derby diventa così un vero e proprio scontro diretto per la corsa al titolo.

Sporting-Benfica, dove vedere il match in tv: info e dettagli — Cresce l'attesa per l'ennesimo capitolo di una rivalità storica, in una città divisa da due grandi del calcio portoghese. Si gioca in casa dello Sporting, allo stadio Alvalade, con i Leoni che cercheranno di ripetere i recenti successi degli ultimi due precedenti casalinghi, entrambi terminati con il risultato di 2-1. Il Benfica, invece, vuole invertire la tendenza in casa dei rivali cittadini per allungare in classifica e chiudere il 2024 sempre più in vetta.

Il derby di Lisbona Sporting-Benfica, così come tutti i migliori match della Liga Portugal Betclic 2024-2025, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn in streaming live e on-demand. Lo scontro diretto della 16esima giornata del campionato portoghese è in programma domenica 29 dicembre 2024 alle ore 21.30. La telecronaca della partita sarà affidata a Giovanni Marrucci.

Visualizza questo post su Instagram