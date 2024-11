Tragedia durante Bayern-Benfica, un tifoso è morto a causa di un malore: il comunicato del club bavarese

Ieri sera in quel di Monaco il calcio è passato subito in secondo piano. Durante il corso del match, un tifoso del Bayern ha subito un attacco di cuore; si trattava, secondo le informazioni riportate dalla Bild , di un uomo anziano. Immediatamente soccorritori e paramedici sono arrivati sugli spalti, provando a rianimare il tifoso. L'intera Südkurve ha interrotto i canti e ha deciso di ritirare tutti gli striscioni e le bandiere .

Una volta caricato sull'ambulanza, l'uomo è morto prima ancora di arrivare in ospedale. Questo dramma ha coinvolto sugli spalti i tifosi, ma anche i calciatori. L'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha infatti ammesso al termine del match che: "È difficile parlare di calcio in questo momento. Dopo la partita non abbiamo festeggiato come al solito. Naturalmente, i ragazzi non se ne sono accorti fino a dopo la partita. Speriamo sempre che i nostri e tutti i fan tornino a casa sani e salvi. Purtroppo oggi non è stato così".