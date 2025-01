In seconda divisione portoghese per ripristinare le linee perimetrali del campo è stato utilizzato del latte intero in aggiunta alla vernice

Uno dei primi episodi più curiosi avvenuti in un campo di calcio in questi primi giorni del 2025 arriva direttamente dal Portogallo. In occasione del match tra Uniao Desportiva Oliveirense e Felgueiras, match valido per la diciassettesima giornata della Liga Portugal 2 - la seconda divisione portoghese - , la squadra di casa è stata costretta a riverniciare le linee perimetrali del campo. Le condizioni meteo avverse, con una pioggia battente, avevano infatti rovinato le righe bianche.

Insomma, in quelle condizioni non si poteva certamente giocare. Il rimedio è stato però tutt'altro che scontato. Nel pre-partita gli addetti della squadra locale hanno dunque cercato un modo per poter ripristinare le linee perimetrali. Per farlo, alla fine hanno optato per dei cartoni di latte intero.

Latte intero aggiunto alla vernice — Ed ecco dunque la genialata dell'Oliveirense. Usare del latte intero in aggiunta alla vernice. Un mix utilissimo, a quanto risulta, per mantenere intatte le linee perimetrali del campo. Una tecnica, questa, usata anche da alcuni club in Premier League, come dichiarato dalla stessa società al quotidiano portoghese "Record". Con questa miscela, infatti, il lattosio e i grassi non si sciolgono con l'acqua.

E così il club portoghese ha rimediato al danno del pre-partita grazie al latte intero. Le linee perimetrali del campo sono state ripristinate, senza correre il rischio che queste potessero essere nuovamente cancellate dalla pioggia. La gara, in questo modo, si è potuta svolgere senza ulteriori intoppi.

Alla fine, però, non è andata particolarmente bene all'Oliveirense. Il Felgueiras si è imposto infatti con una netta vittoria per 3-0, grazie alle firme di Carlos Eduardo - doppietta per il 22enne attaccante brasiliano - e di Afonso Silva, ventenne terzino sinistro portoghese. Quinta sconfitta nelle ultime 6 partite per l'UD Oliveirense, sempre più ultima in classifica con appena 9 punti conquistati dopo 17 gare. Tre punti preziosi per il Felgueiras in ottica salvezza, a +4 sul CD Madra terzultimo.