Clamoroso in Portogallo: la Procura vuole sospendere il Benfica per frode fiscale

Benfica accusato di frode fiscale e corruzione in un processo via mail. La Procura chiede la sospensione da tutte le competizioni, scagionato solo il Presidente Rui Costa. Il club si difende tramite un comunicato.

In Portogallo sta per scoppiare un caso che riguarda direttamente il Benfica. Secondo quanto riportato dalla CNN, la Procura vuole sospendere uno dei club più importanti del paese, accusato di frode fiscale e corruzione. Indagati tantissimi dirigenti, tecnici e non, dei Rossi: Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves, Fernando Oliveira, Vítor Valente e Paulo Grencho. Scagionato invece il Presidente Rui Costa. Nell'inchiesta ci sarebbe anche il Vitoria de Setubal, attualmente in Serie B dopo la retrocessione dello scorso anno. Benfica che ha già diramato un comunicato in cui si difenderà "da tutte le accuse infondate".