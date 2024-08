Di María rinnova col Benfica: “Vincere lo scudetto sarebbe meraviglioso”

"Sono felice di rimanere al Benfica per un altro anno - ha dichiarato Di María ai canali ufficiali della società -, di poter continuare a vestire questa maglia e spero di poter raggiungere i titoli che non ho ottenuto la scorsa stagione. Sono molto felice di sapere che i miei compagni di squadra parlano così di me.

Vincere di nuovo lo scudetto per il Benfica sarebbe meraviglioso. Era un sogno che avevo la scorsa stagione, non sono riuscito a realizzarlo, ma lo desideravo molto. La vita mi ha dato una seconda possibilità e spero che riusciremo a raggiungere questo obiettivo, che sarebbe molto speciale per me e per tutti i tifosi del Benfica".