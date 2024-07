Le minacce alla famiglia di Di Maria: "Ecco perché non sono tornato al Rosario Central"

Vincenzo Bellino Redattore 31 luglio 2024 (modifica il 31 luglio 2024 | 08:03)

Angel Di Maria resterà al Benfica. L'esterno d'attacco argentino, dopo l'addio alla Nazionale, sperava di chiudere la propria carriera in patria, al Rosario Central, ma alcune minacce di morte ricevute lo hanno indotto a cambiare idea.

Una testa di maiale e un proiettile — In un'intervista rilasciata ai microfoni di Rosario 3 Di Maria ha spiegato il motivo per cui ha deciso di restare in Portogallo con la sua famiglia. "Hanno lasciato una testa di maiale e un proiettile, con una scritta che recitava: "Se torni, la prossima testa sarà quella di tua figlia Pia".

Minacce oltre ogni limite: "È successo a casa di mia sorella, non era emerso finora perché lei e mio cognato si sono spaventati e non hanno sporto denuncia. La decisione di non tornare al Rosario Central l'ho presa io, dopo la prima minaccia".

Di Maria, il sogno svanisce — El Fideo compirà 37 anni il prossimo 14 febbraio, difficilmente riuscirà a realizzare il suo sogno a cui ha dovuto rinunciare per evitare di mettere in pericolo la sua famiglia: "Il mio desiderio e il mio sogno è sempre stato quello di tornare a giocare con il Central, e ritirarmi con quella maglia addosso. Ovviamente lo ripeto ogni volta che me lo chiedono, perché è quello che sento e ho sempre sperato. Questo era il momento giusto, dopo l'addio alla Nazionale, ma non è accaduto".