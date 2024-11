Portogallo, Leao sicuro dopo la vittoria: “Il mio gol? Merito del CT Martinez”

Rafael Leao sembra aver ritrovato la giusta linfa e l'ha dimostrato anche con la Nazionale Portoghese, oltre che col Milan : l'attaccante è andato infatti in gol anche contro la Polonia in Nations League ed è apparso sicuro nel post-partita ai microfoni della UEFA.

Ai microfoni ufficiali UEFA , Leao ha affermato: "Stavamo attraversando un momento difficile. Bruno Fernandes ha ripreso il pallino del gioco, è un centrocampista importante per noi. Ho alzato la testa e ho visto che c'era spazio. Sono andato avanti e poi Nuno Mendes mi ha trovato con gli occhi chiusi. È stato uno sforzo collettivo che siamo riusciti a concludere con un gol che ha aperto la strada alla vittoria".

L'attaccante del Milan ha perciò assegnato tutti i meriti del successo al suo commissario tecnico Roberto Martinez: "Nel primo tempo non siamo riusciti ad imporci. Il mio gol? Importante l'approccio di Roberto Martínez nello spogliatoio; è stata la chiave per cambiare la pressione nell'intervallo. Hanno aperto lo spazio sulle ali; siamo riusciti a cambiare la situazione nel secondo tempo: abbiamo portato via la palla. Il secondo tempo è stato tutto portoghese". La differenza l'ha perciò fatta proprio il CT all'intervallo con il suo atteggiamento negli spogliatoi, parola di Leao!