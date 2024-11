Milan, tiene banco il rinnovo di Theo Hernandez: la volontà di prolungare c’è

Theo Hernandez non ha brillato in questo inizio di stagione con il Milan e ciò che ha mostrato in campo è ancora lontano da quello che i tifosi e l'intero ambiente rossoneri si aspettano da lui. Nonostante tutto, però, il Diavolo sta lavorando al suo rinnovo di contratto e la volontà di proseguire insieme sembra esserci da entrambe le parti.

Milan, le ultime sul rinnovo di Theo Hernandez

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', la decisione del Milan è innanzitutto quella di non perdere il giocatore a parametro zero; la scadenza dell'attuale contratto è fissata a giugno del 2026 e non possono essere commessi passi falsi. I colloqui con l'agente Manuel Quilon sono perciò già stati avviati da qualche mese, ma ancora non si entra nel vivo della trattativa. Il desiderio di proseguire insieme c'è e i motivi sono chiari: al giocatore conviene per accrescere l'ingaggio, al Milan per non perdere appunto il valore del suo cartellino.