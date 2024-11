Milan, Reijnders: “Non dobbiamo esaltarci dopo la vittoria di Madrid”

Tijjani Reijnders è una delle note positive in casa Milan di questa stagione. Il centrocampista olandese si sta ben distinguendo soprattutto in fase offensiva, con 4 gol in 13 partite tra campionato e Champions League. Già eguagliato in numero di reti dello scorso anno. Posizione più avanzata, tecnica sopraffina e capacità di concludere a rete le caratteristiche che il classe 1998 ha mostrato finora. Intervistato da Ziggo Sport, ha parlato del momento in casa rossonera e della splendida vittoria contro il Real Madrid.