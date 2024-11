Milan, Fonseca: “Vittoria col Real Madrid? È il passato, testa a Cagliari”

Alla vigilia della sfida col Cagliari, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Milan Paulo Fonseca

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre - 15:13

Paulo Fonseca ha già archiviato il successo ottenuto in Champions League contro il Real Madrid. In conferenza stampa, l'allenatore del Milan ha specificato più volte come la sua squadra dovrà dare continuità a quanto mostrato martedì sera sul terreno di gioco del Bernabeu: "Dobbiamo essere un'altra squadra per poter giocare con il Cagliari. Sarà una partita totalmente diversa. Da mercoledì ho smesso di pensare a Madrid per pensare a Cagliari: serve l'atteggiamento giusto per vincere".

Milan, col Cagliari sarà una gara diversa — 7° in classifica con 17 punti, a -4 dalla Juventus 6ª e a -5 dal 4° posto, il Milan torna in campo all'Unipol Domus, ospite del Cagliari di Davide Nicola. Servirà una prova importante, come quella in Champions, per risalire la classifica e tener testa ad una squadra rigenerata dopo la prima parte di stagione, in piena lotta per la salvezza: "La gara col Cagliari ha la stessa importanza di quella col Real Madrid. Tutte le partite sono importanti. Madrid è passato, ora conta il campionato".

Un Milan grande con le grandi, piccolo con le piccole: "Sono preoccupato proprio per questo motivo. Quando giochi contro squadre come il Real, ciò che non devi fare è non avere coraggio, perché queste squadre concedono spazio, si può giocare, puoi controllare la partita e questo porta fiducia. Alle volte è più difficile giocare contro Monza o Cagliari che contro il Real Madrid".

"Leao dal 1', Morata non ci sarà" — Contro il Cagliari il Milan ritroverà Rafa Leao dal 1', ma non avrà a disposizione Alvaro Morata, dopo lo scontro in allenamento con Pavlovic: "Domani Leao titolare. Io ho detto dopo Madrid che può fare ancora meglio, soprattutto in alcune situazioni. Dobbiamo tutti capire che domani sarà una partita totalmente diversa, soprattutto per Leao, con marcature individuali e senza tutto lo spazio che ha avuto contro il Real. Ma mi aspetto un Rafa dello stesso livello".

Morata non ci sarà: "È stata una situazione strana: in un esercizio ieri si è scontrato con Pavlovic, Inizialmente non pensavo fosse che fosse un problema come quello che poi è stato, ma non è pronto per giocare domani. Sta bene, ma non è pronto".