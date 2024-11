Milan, forte trauma cranico per Morata. Non ci sarà contro il Cagliari

Morata non ci sarà per Cagliari-Milan. Trauma cranico in allenamento per l'attaccante spagnolo dopo uno scontro fortuito con Pavlovic.

Gennaro Dimonte 7 novembre - 15:53

Milan in apprensione per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo ha subito un forte trauma cranico in allenamento dopo uno scontro con Pavlovic e sta ancora effettuando ulteriori accertamenti all'ospedale di Legnano. La risonanza ha dato esito negativo, nessuna rottura o lesione ma non potrà esserci per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari in programma sabato 9 novembre alla Domus Arena. Uno dei giocatori chiave dell'impresa contro il Real Madrid quindi non sarà a disposizione di Paulo Fonseca.

Milan, Morata out contro il Cagliari: le ultime — Il Milan dovrà fare a meno di Alvaro Morata per la trasferta di Cagliari. E' questa la notizia dell'ultima ora in casa rossonera. Lo spagnolo, tra i protagonisti dell'incredibile 1-3 maturato al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, ha subito un forte trauma cranico proprio in allenamento e attualmente è in ospedale a Legnano. Uno scontro fortuito con il suo compagno di squadra Pavlovic la causa di questo problema fisico. L'attaccante starebbe effettuando ulteriori accertamenti dopo che la risonanza ha dato esito negativo in merito a eventuali danni cerebrali.

Spalle dell'attacco rossonero che presumibilmente passeranno al rientrante Tammy Abraham. L'inglese sicuramente ci sarà dopo aver smaltito un fastidioso infortunio. Da valutare la titolarità di Okafor, Rafael Leao potrebbe rientrare tra gli undici in campo a Cagliari dopo la grande prestazione maturata in Champions League.