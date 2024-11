Meglio la Reggiana, ma al 45' sblocca il Sassuolo

La Reggiana approccia alla gara nel migliore dei modi e sfiora il vantaggio al 3' con Gondo, imbeccato splendidamente da Sersanti, che calcia a botta sicura ma trova la risposta di Bardi. Sassuolo contratto in avvio, i neroverdi soffrono la grande partenza della squadra di Viali e si affidano principalmente alle folate di Domenico Berardi. I granata ben messi in campo, ordinati e compatti in difesa, provano a far male in contropiede e non rischiano quasi nulla nella prima frazione di gioco. Libutti e Meroni si immolano sui tentativi di Berardi, ma Bardi è praticamente inoperoso. Nonostante una netta supremazia, al calar del primo tempo il Sassuolo trova il vantaggio, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Berardi, grazie ad un colpo di testa preciso di Thorstvedt.