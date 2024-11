Reggiana-Sassuolo 16 anni dopo: la Regia non ha mai battuto i neroverdi

Reggiana e Sassuolo tornano ad affrontarsi a 16 anni dall'ultima volta: la Regia non ha mai vinto il derby contro i neroverdi

Vincenzo Bellino Redattore 28 novembre 2024 (modifica il 28 novembre 2024 | 08:31)

Vigilia del derby emiliano tra Reggiana e Sassuolo. Le due squadre a distanza di 16 anni dall'ultima volta, tornano ad affrontarsi in una sfida che ha sempre sorriso ai neroverdi e mai ai granata. La Regia, infatti, nei tre precedenti disputati tra Lega Pro e Coppa Italia non è mai riuscita ad imporsi, collezionando tre sconfitte. Chissà che il tabù non venga sfatato proprio venerdì. I presupposti ci sono tutti, la squadra di William Viali naviga in acque pericolose e un successo potrebbe dare una svolta alla stagione di una squadra che non vince da cinque gare. D'altro canto il Sassuolo proverà a calare il poker storico, per allungare la striscia positiva di risultati e consolidare il primato in classifica.

2005-2006: brutti ricordi per la Reggiana — Nel campionato 2005-2006 Reggiana e Sassuolo si sono affrontate due volte in stagione ed entrambe le volte i neroverdi hanno avuto la meglio sui granata. Successo di misura sia all'andata allo Stadio Ricci (gol decisivo di Pensalfini), sia al ritorno allo Stadio Giglio (gol vittoria di Vianello). La stagione pre-Mondiale di Germania non rievoca dolci ricordi alla Regia, costretta a ripartire dalla quarta lega professionistica del calcio italiano, la Serie C2. La squadra fu costruita in fretta e furia per tentare l'assalto alla promozione ma, nonostante la buona volontà, i risultati non arrivarono. Una partenza in salita e un rendimento altalenante valsero alla Reggiana il 9° posto in classifica. Al contrario, il Sassuolo si guadagnò la promozione in Serie C1, chiudendo al 2° posto, alle spalle della Cavese.

2008, il derby di Coppa Italia — Dopo il periodo di transizione post-fallimento, la Reggiana nella stagione 2007-2008 si classifica al primo posto in C2 e conquista la promozione in C1. In estate i granata affrontano il Sassuolo nei trentaduesimi di Coppa Italia, ma non riescono a vendicare il doppio ko risalente a qualche anno prima. Allo Stadio Ricci una prodezza dell'ex Cesena Salvetti regala la qualificazione ai sedicesimi alla squadra allora allenata da Andrea Mandorlini.

Reggiana-Sassuolo, i doppi ex — Nonostante la rivalità tra le due compagini, di recente i dirigenti di Reggiana e Sassuolo hanno stretto delle importanti collaborazioni in chiave mercato. I neroverdi hanno prestato alla Regia alcuni calciatori che al termine della stagione sono rientrati all'ovile: è il caso dei vari Pieragnolo (lo scorso anno nelle file della Reggiana, oggi a disposizione di mister Grosso); stesso discorso per Jacopo Pellegrini, attaccante che nella stagione 2022-2023 il Sassuolo prestò alla Reggiana, oggi alla Feralpisalò a titolo definitivo.

Un po' di numeri: Sassuolo imbattuto da 11 partite — Non è un caso se il Sassuolo occupa la prima posizione in classifica. Nelle ultime undici partite la squadra di Grosso ha collezionato 29 punti su 33 disponibili, l'ultimo ko risale a più di tre mesi fa contro la Cremonese. Inoltre i neroverdi possono far affidamento sul miglior attacco e sulla seconda miglior difesa del torneo cadetto.

Reggiana, un mese fa l'ultima vittoria — Tre pareggi consecutivi per la Reggiana nelle ultime tre uscite stagionali. La squadra di William Viali occupa la 16ª posizione in classifica a quota 15 punti, appaiata al Modena che in attesa dello scontro diretto (14 dicembre), può far valere una miglior differenza reti. Ad oggi i granata sono in piena zona retrocessione/play-out e rischiano grosso, insieme a Salernitana, allo stesso Modena, Sudtirol, Frosinone e Cittadella.