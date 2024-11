Reggiana-Sassuolo: dove vedere il derby emiliano di Serie B in diretta tv

Reggiana-Sassuolo: dove vedere il derby emiliano di Serie B, in programma venerdì 29 novembre al Mapei Stadium, in diretta tv e in streaming

Ad inaugurare la 15ª giornata di Serie B saranno Reggiana e Sassuolo, protagoniste nel derby emiliano del Mapei Stadium, in programma venerdì 29 novembre (calcio d'inizio ore 21:00). Le due squadre sono reduci da momenti differenti: gli ospiti hanno scavalcato il Pisa in testa alla classifica nel weekend precedente; i padroni di casa non vincono esattamente da cinque gare di fila e si trovano in piena zona play-out.

Reggiana-Sassuolo, i precedenti — Dopo 16 anni le due squadre tornano ad affrontarsi. È la prima volta che Reggiana e Sassuolo si affrontano in Serie B, i tre precedenti (ha sempre vinto il Sassuolo, zero successi per i granata) riguardano la Coppa Italia e il campionato di Serie C.

Trentaduesimi di Coppa Italia, Reggiana-Sassuolo, 24 agosto 2008 (1-0)

Serie C2, Girone B, Sassuolo-Reggiana, 9 ottobre 2005 (1-0)

Serie C2, Girone B, Reggiana-Sassuolo, 19 febbraio 2006 (0-1)

Qui Reggiana — La Reggiana sta attraversando un periodo difficile: una sola vittoria nelle ultime undici partite evidenzia un trend negativo che riflette l'attuale stato di forma della squadra, attualmente quindicesima in classifica e con appena due punti di margine sulla zona retrocessione. Il derby rappresenta un'opportunità cruciale per invertire la rotta: in partite così sentite, il divario tecnico e le differenze di classificazione spesso si annullano, lasciando spazio a equilibri imprevedibili.

Nell'ultimo fine settimana, i granata hanno pareggiato 1-1 sul campo del Cesena, subendo la rimonta dei padroni di casa. La situazione non è migliorata nei precedenti incontri: in casa contro il Catanzaro, la squadra si è fatta rimontare da un vantaggio di 2-0 a un deludente 2-2, mentre nella trasferta precedente contro il Bari, la Reggiana era riuscita a ribaltare il risultato, dimostrando carattere. L'ultimo successo risale al mese scorso, quando i granata si impone tra le mura amiche contro il Frosinone. Ora, più che mai, serve una svolta.

Qui Sassuolo — Sassuolo che invece viaggia sulle ali dell'entusiasmo. I neroverdi hanno conquistato la vetta della classifica nell'ultima giornata grazie al successo casalingo sulla Salernitana, 4-0, e alla contemporanea sconfitta del Pisa nel derby toscano contro la Carrarese. Momento di forma straordinario per la squadra di Grosso reduce da 11 risultati utili di fila tra Serie B e Coppa Italia (9 vittorie e 2 pareggi); contro la Reggiana potrebbe arrivare la quarta vittoria di fila.

Reggiana-Sassuolo, probabili formazioni — REGGIANA (3-5-2): Bardi; Sampirisi, Meroni, Fontanarosa; Fiamozzi, Ignacchiti, Reinhart, Portanova, Marras; Pettinari, Gondo. Allenatore: William Viali

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Romagna, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Pierini; Mulattieri. Allenatore: Fabio Grosso

Reggiana-Sassuolo, gara valida per la 15ª giornata di Serie B, anticipo del venerdì (29 novembre) del torneo cadetto, in programma alle 20:45 al Mapei Stadium. Sassuolo a caccia dei tre punti per consolidare la vetta, Regia per rilanciarsi in classifica. Sarà possibile seguire il derby tra Reggiana e Sassuolo in diretta tv e in esclusiva su Dazn o in alternativa in streaming tramite l'app di Dazn, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.