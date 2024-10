Serie B, derby emiliano al Sassuolo: Modena ko 2-0 al Mapei Stadium

Laurientè apre, Thorstvedt chiude: il Sassuolo trionfa nel derby emiliano col Modena e sale al 2° posto in classifica

Vincenzo Bellino Redattore 26 ottobre - 19:25

In uno dei due posticipi del tardo pomeriggio del sabato di Serie B, il Sassuolosupera 2-0 il Modena tra le mura amiche del Mapei Stadium. I neroverdi vincono il derby emiliano e salgono al 2° posto in classifica, superando lo Spezia. 4ª partita senza vittorie per il Modena che sprofonda in classifica; la squadra di Bisoli occupa attualmente la 16ª posizione.

Laurientè decide il primo tempo — Ottimo approccio alla gara del Sassuolo che nei primi 10' minuti chiude dentro la propria area il Modena. Al 10' però la prima occasione è per gli ospiti che sfiorano il vantaggio con una gran conclusione di Bozhanaj sul quale Moldovan è provvidenziale. L'estremo difensore neroverde si ripeterà più avanti ancora sull'albanese e su un sinistro di Palumbo, destinato all'incrocio dei pali, ma deviato sopra la traversa, in calcio d'angolo, dal portiere padrone di casa. Nel momento migliore dei gialloblu, la squadra di Grosso sblocca l'incontro su calcio di rigore, realizzato da Laurientè e concesso per un fallo ingenuo di Zaro su Ghion.

Thorstvedt chiude i giochi nella ripresa — Nel secondo tempo il Sassuolo carica a testa bassa, alla ricerca del gol del 2-0 e ci va vicino prima con Thorstvedt, poi con Laurientè. L'ingresso in campo di Berardi crea diversi grattacapi alla retroguardia del Modena ed è proprio dall'uno due tra l'ex capitano dei neroverdi e il neo-entrato Luca Moro che nasce il raddoppio della squadra di Grosso. Berardi vede e serve Lipani che accomoda per Thorstvedt che sposta la sfera e non lascia scampo a Gagno con una conclusione radente, a fil di palo.

Sassuolo 2°, Modena nei guai — Dopo il 6-1 al Cittadella e il 5-2 al Brescia, continua il periodo d'oro del Sassuolo che centra il quinto successo nelle ultime sei gare tra campionato e Coppa Italia, e sale al 2° posto in classifica. Si mettono male le cose per il Modena che sprofondano al 16° posto in classifica, in piena zona play-out.