Il Modena chiude in 10, ma il Cesena non sfonda: il derby finisce 2-2

Quante emozioni all'Orogel Stadium, finisce 2-2 il derby tra Cesena e Modena: i canarini resistono, nonostante l'espulsione di Caldara, e nel finale sfiorano il colpaccio

Vincenzo Bellino Redattore 13 settembre - 23:13

Nell'anticipo della 5ª giornata di Serie B finisce 2-2 il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Modena. Ospiti in vantaggio alla mezz'ora con Pedro Mendes, che scarta un cioccolatino servitogli da Giuseppe Caso; i padroni di casa ribaltano tutto in 7', prima pareggiano con Bastoni, poi siglano il 2-2 grazie ad un calcio di rigore del solito Shpendi. Nella ripresa il Modena trova il pari con un colpo di testa di Zaro, sugli sviluppi di un corner, ma resta in 10' per un fallaccio di Caldara ai danni del malcapitato Berti. Nonostante l'inferiorità numerica i canarini sfiorano il colpaccio con Abiuso, ma ringraziano il palo su un tentativo del neo-entrato Van Hoojdoonk.

Mendes illude, poi il Cesena ribalta tutto — Quasi 14.000 spettatori all'Orogel Stadium per assister al derby tra Cesena e Modena. Una gara che non regala grandi emozioni nelle prime fasi, le due squadre si studiano, alla ricerca degli spazi giusti per colpire, ma il risultato non si schioda dallo 0-0. Il Cesena prova a sfruttare i cross delle corsie laterali, il Modena quando esce palla al piede dalla propria area, dà la sensazione di poter creare pericoli alla retroguardia avversaria.

Al 28' la sfida si sblocca: Caso va via ad Adamo sulla sinistra e serve al centro Pedro Mendes che anticipa il suo diretto marcatore e apre il piatto, non lasciando scampo a Pisseri. La risposta del Cesena è immediata e si concretizza al 39', Simone Bastoni raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e lascia partire un sinistro preciso che si infila alla sinistra di Gagno nell'angolo lontano. Galvanizzato per il gol del pareggio, sul finire dei primi 45' i padroni di casa vanno addirittura in vantaggio con Steven Shpendi che realizza un calcio di rigore concesso dal direttore di gara, con l'aiuto del VAR, per fallo di mano di Di Pardo.

Zaro pareggia, Caldara rovina tutto — Nel secondo tempo il Modena rientra in campo con un piglio diverso. I canarini sfiorano il pari con Abiuso, ma al 56' pareggiano con Zaro che sul corner di Palumbo dalla destra, salta più in alto di tutti e sigla il 2-2. Per il Cesena è una mazzata psicologica, la squadra di Bisoli sfiora il 3-2 con Abiuso e centra la traversa con Palumbo al 63', ma un minuto più tardi, nel momento migliore degli ospiti, Caldara si fa espellere per un intervento scriteriato sulla caviglia di Berti.

Il fischietto della sfida del Manuzzi, il signorMonaldi della sezione di Macerata, prima ammonisce l'ex difensore di Milan e Juventus, poi con l'ausilio del Var corregge la sua decisione. L'incontro si ribalta nuovamente, Bisoli che era pronto a lanciare nella mischia Defrel, si copre, inserendo Pergreffi per Mendes.

Mignani inserisce forze fresche per provarla a vincere, ma è il Modena ad andare ad un passo dal 3-2. Pisseri salva su Abiuso, sul ribaltamento di fronte il palo salva gli ospiti sulla conclusione del neo-entrato Van Hoojdonk. Finisce 2-2, un pari che soddisfa il Modena per come si è capovolta la sfida nell'ultima mezz'ora, per il Cesena, che mantiene due punti di vantaggio in classifica sugli emiliani, resta il rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica.