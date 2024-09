Derby Cesena-Modena in arrivo, Mignani contro Bisoli: “Per noi partita non banale””

Il derby emiliano-romagnolo aprirà la quinta giornata di Serie B ma sarà una gara speciale anche per i due tecnici grandi ex dell'incontro

Redazione Derby Derby Derby 13 settembre 2024 (modifica il 13 settembre 2024 | 11:36)

Il derby tra Cesena e Modena e anche una gara speciale per Mignani e Bisoli. L'anticipo del quinto turno di Serie B, anche attenzionato dalla questura per possibili scontri, è di scena all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi stasera alle 20:30 ed è una sfida nella sfida per i due allenatori che in passato si sono seduti sulla panchina oggi avversaria.

Michele Mignani, oggi allenatore del Cesena è stato sulla panchina dei canarini nel 2019, artefice di un bel campionato nonostante lo stop causa Covid. Pierpaolo Bisoli, invece, è stato 'mister promozione' per i bianconeri nel 2010, lasciando, poi, il club e tornando nel 2014 subentrando a stagione in corso ma sempre in Serie B. I precedenti, come ricorda Cesenatoday, tra Mignani e Bisoli sorridono al tecnico bianconero, due vittorie per il mister del Cesena, una per Bisoli e un pareggio.

Derby, le parole di Mignani e Bisoli — "Il Modena è una squadra che gioca il terzo campionato consecutivo in B, parliamo di una società e una piazza che hanno grandi ambizioni. - queste le parole di Mignani in conferenza stampa - Mi aspetto una partita aperta ed equilibrata, le gare sono spesso influenzate dagli episodi. La Lega dovrebbe valutare che il Cesena ha cinque giocatori impegnati con le nazionali, nonostante questo giochiamo l'anticipo. Kargbo? Lo vedrò solo oggi per l'allenamento.. Sicuramente tornerà con entusiasmo dopo aver giocato delle partite internazionali".

“Ovviamente per me questa non sarà mai una partita banale. - il racconto prepartita di Bisoli - Certo è una sfida molto sentita, c’è grande rivalità fra le due tifoserie ma sia i supporters del Cesena che quelli del Modena sanno che io do sempre tutto me stesso per la squadra che alleno e oggi la mia testa è tutta sul Modena. Quello che mi auguro è che sia una bellissima serata di calcio e che alla fine tutti rientrino nelle loro case senza nessun tipo di problema. Smaltire una sconfitta come quella con il Cittadella non è stato semplice. Poi piano piano abbiamo capito che nel percorso che stiamo affrontando qualche incidente di percorso può capitare. Abbiamo lavorato bene, abbiamo portato benzina nelle gambe e ora siamo pronti per il derby".